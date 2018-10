Pick-up rijdt kinderwagen omver op zebrapad. Bestuurder vlucht weg, moeder zoekt getuigen “BUGGY HEEFT LEVEN VAN MIJN ZOON GERED” HA

Bron: Sudinfo 2 Een moeder en haar twee jonge kinderen zijn aan een ramp ontsnapt in Durbuy. Toen het gezin dinsdagochtend een zebrapad overstak, werd het aangereden door een terreinwagen. De bestuurder vluchtte weg. Er vielen geen gewonden, maar de slachtoffers zijn erg geschrokken, meldt Sudinfo. De moeder doet een oproep naar getuigen.

Mégane was dinsdag samen met haar dochter van 3 jaar en zoontje van vijftien maanden, die in een kinderwagen zat, op weg naar het centrum van Bomal, een deelgemeente van Durbuy, toen een grijze terreinwagen plots rechtsomkeer maakte en hun aanreed. Door de impact sloeg de buggy volledig om. Ook het dochtertje van de Waalse kreeg een tik van het voertuig. De pick-up reed na de feiten gewoon door. “Omdat ik mij meteen over mijn kinderen heb ontfermd, heb ik het merk of de nummerplaat van de wagen niet kunnen noteren”, getuigt Mégane aan Sudinfo. De vrouw weet enkel dat het om een grijze terreinwagen ging.

Als bij wonder raakten de kinderen niet gewond. “De buggy heeft het leven van mijn zoon gered.” Volgens de moeder bleef ook haar dochtertje ongedeerd, maar is het meisje nog steeds erg onder de indruk van de feiten, net als zijzelf. De vrouw doet in de Waalse pers een oproep naar getuigen zodat de bestuurder kan opgespoord worden. Ze stapte na de aanrijding naar de politie om een klacht in te dienen. Daniel Denève, commissaris van politiezone Famenne-Ardenne, bevestigt dat de moeder een aangifte heeft gedaan. Volgens de man hangt de aanrijder mogelijk meerdere jaren cel boven het hoofd wegens “onvrijwillige slagen en verwondingen” en “vluchtmisdrijf”.