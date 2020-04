Picanol start fabriek in Ieper weer op Belga

14 april 2020

10u02 1 Weefmachineproducent Picanol start zijn fabriek in Ieper na drie weken weer op. “We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om de activiteiten veilig en gefaseerd op te starten”, aldus het bedrijf dinsdag in een persbericht.

De Ieperse fabriek werd op 23 maart stilgelegd wegens het coronavirus. Vanaf vandaag dinsdag wordt de productie er weer stap voor stap opgestart. “We hebben een pakket maatregelen klaar rond social distancing voor de werknemers”, verduidelijkt woordvoerder Frederic Dryhoel.

Zo kunnen er minder mensen tegelijk in vergaderzalen en refters, en kunnen koffiemachines niet worden gebruikt. Ook is doorheen de fabriek een wandelweg uitgestippeld om voldoende afstand te houden. De werknemers zullen ook in verschillende ploegen aankomen bij de fabriek om contact te vermijden.

Geleidelijk herbeginnen

De heropstart gebeurt geleidelijk. Dinsdag worden de montage van weefgetouwen en de gieterij opgestart. “Er zullen een honderdtal werknemers aan de slag gaan. Daarna bekijken we dag per dag wat mogelijk is onder de huidige maatregelen.”

Het is volgens Picanol nog niet duidelijk wanneer de fabriek opnieuw volledig operationeel zal zijn. Pas als dat het geval is, kan de weefmachineproducent meer zeggen over de financiële impact van de productieonderbreking.

Picanol stelt in Ieper zowat 1.500 mensen tewerk.