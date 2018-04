Phishingmails in omloop: fraudeurs maken misbruik van problemen bij Argenta TT Tessa Rens

04 april 2018

08u43

Bron: Belga, VTM Nieuws 24 Nadat de app en website van de bank de voorbije dagen plat lagen, duiken steeds meer klachten op. Bij het Centrum voor Cybersecurity (CCB) zijn de afgelopen dagen al 86 meldingen binnengekomen over valse mails die in naam van de bank Argenta worden verstuurd. De fraudeurs vragen in die mails om de bankgegevens aan te vullen en hopen zo te profiteren van de technische problemen bij de bank.

De problemen bij Argenta ontstonden na de installatie van een nieuw bankplatform in het paasweekend. De herstart na het weekend liep niet van een leien dakje. Zo waren er vertragingen in de verwerking van stortingen, bijvoorbeeld van de lonen, waardoor sommige klanten werden geconfronteerd met de boodschap "ontoereikend saldo" bij een betaling of een geldafhaling. De app en website werden uitgeschakeld, maar volgens de woordvoerster van Argenta zouden alle problemen vandaag opgelost moeten zijn.

Fraudeurs proberen nu te profiteren van die technische problemen, zegt het Centrum voor Cybersecurity. Het Centrum ontving al 86 meldingen van mensen die een phishingmail kregen, valselijk verstuurd in naam van Argenta, waarin ze de vraag krijgen om hun bankgegevens opnieuw door te sturen. Wie goed kijkt, ziet bijvoorbeeld dat in de link een lichte wijziging is aangebracht aan de naam, zoals bijvoorbeeld 'Argemta.be'.

Dankzij die meldingen kon het Centrum al zes nieuwe frauduleuze sites blokkeren. “Dankzij het blokkeren van die websites, zullen de mensen ook geen geld verliezen”, zegt Miguel de Bruycker, directeur van het CCB.

Ze raden mensen met drang aan om de phishingmails te melden via het mailadres verdacht@safeonweb.be. Zo voorkom je dat anderen in de val kunnen trappen en heel wat geld verliezen.

Fraudeurs maken al meteen misbruik van de problemen met de app van @argenta. Ik krijg mail om bankgegevens aan te vullen, maar heb geen rekening bij Argenta. Bij doorklikken kom ik op valse website https://t.co/7dWSp87xum, met m, terecht #beware. @safeonweb_be pic.twitter.com/EYNa4sh1TO Jeroen Wils(@ jeroenwils) link