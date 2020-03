Philips voert productie medische ventilatoren flink op WDw

23 maart 2020

10u20

Bron: Belga 0 Philips gaat de productie van medische ventilatoren de komende tijd flink verhogen om zo aan de sterke vraag van ziekenhuizen vanwege de coronacrisis te voldoen. Het is de bedoeling dat binnen acht weken een verdubbeling van de productie wordt behaald en tegen het derde kwartaal moet dat een verviervoudiging zijn.

Philips neemt extra personeel aan, voegt productielijnen toe en gaat werknemers meer diensten laten draaien. "Er is een ongekende wereldwijde vraag naar medische apparatuur om te helpen met de diagnose en behandeling van patiënten met het coronavirus", aldus topman Frans van Houten van Philips.

Het Nederlandse zorgtechnologieconcern heeft productiefaciliteiten in Noord-Amerika, Europa en Azië. Philips verwacht wel dat het coronavirus een negatieve impact op zijn resultaten in de eerste helft van dit jaar zal hebben, omdat de vraag naar zijn consumentenproducten wordt geraakt en de toeleveringsketen wordt verstoord. Het bedrijf kan nog niet zeggen hoe groot die impact uiteindelijk zal zijn.