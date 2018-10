Philippe Roufflaer gaat over tot nieuwe bekentenissen over moord op twee dochtertjes jv

11 oktober 2018

21u00

Bron: belga 0 Voor het hof van assisen in Luik heeft Philippe Roufflaer voor het eerst bekend dat hij zich alles herinnert van wat er gebeurd is op 30 december 2016, toen hij zijn twee dochters heeft vermoord.

Bij het begin van het proces zei hij nog zich niets te herinneren van de feiten. De 42-jarige Roufflaer wilde zijn beweegredenen uitleggen, zo zei hij.



De dag van de feiten wilde hij naar eigen zeggen zelfmoord plegen. Midden in de nacht heeft hij dan beslist zijn dochters mee de dood in te nemen. Hij heeft Loana (8) gewurgd en Naora (11) de keel overgesneden. Philippe Roufflaer beweert dat hij zelf wilde sterven in de brand die hij daarna had gesticht.