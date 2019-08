Philippe Muyters past na tien jaar voor nieuwe ministerpost LH

20 augustus 2019

08u41

Bron: De Tijd 0 Na tien jaar Vlaams ministerschap past Philippe Muyters voor een nieuwe ministerpost. Dat zegt hij in een interview met De Tijd. “Als minister ben je voor een deel publiek bezit, en dat heb ik nooit fijn gevonden”, aldus de voormalige Voka-topman, die wel Vlaams Parlementslid zal blijven.

In 2009 werd Muyters Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport in de Vlaamse regering-Peeters II. In 2014 werd hij opnieuw Vlaams minister en kreeg hij de bevoegdheden Economie, Innovatie en Sport in de regering- Bourgeois I. Maar na tien jaar ministerschap is het dus genoeg geweest voor Muyters.

“Als minister van Werk pleit ik ervoor dat mensen regelmatig nadenken over hun carrière. Toen de verkiezingen eraan kwamen, heb ik voor mezelf de afweging gemaakt of ik nog vijf of tien jaar minister wilde zijn. Toen kwam ik tot de vaststelling dat tien jaar voor mij voldoende is", aldus Muyters in De Tijd. “Het is goed dat er ook eens iemand anders die bevoegdheden beheert. En andere bevoegdheden spraken mij minder aan, want die zijn mijn specialiteit niet.”

Muyters had naar eigen zeggen een “droomportefeuille”, met de bevoegdheden Werk, Economie en Innovatie, en daarbij nog zijn “passie” Sport. Hij stapte in 2009 onverwacht over van werkgeversorganisatie Voka naar de politiek en heeft daar geen spijt van. “Met de kennis die ik nu heb, zou ik het opnieuw doen.”

Ook de intensiteit van het ministerschap speelde mee in zijn beslissing. “Voor een deel is minister zijn zoals aan topsport doen. Het is bijzonder intensief. Dat weegt op je en op je omgeving. Je komt overal en ziet iedereen, maar ik ben ervan geschrokken hoe weinig je als minister nog je vrienden ziet. Als minister ben je voor een deel publiek bezit, en dat heb ik nooit fijn gevonden", legt Muyters uit.

Vlaams Parlementslid

Muyters, die ook genoemd werd voor een functie bij de Europese Investeringsbank en voor het voorzitterschap van het Vlaams Parlement, zal de komende legislatuur wel Vlaams Parlementslid blijven. “Ik wil me als parlementslid inzetten om de band tussen het bedrijfsleven en de politiek te verbeteren. Dat is weinig mensen gelukt. Ik ken beide werelden goed en hoop daarin een rol te spelen.”

