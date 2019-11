Philippe Goffin (MR) volgt Didier Reynders op als minister van Buitenlandse Zaken en Defensie jv

30 november 2019

10u35 6 Kersvers MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zal zijn partijgenoot Philippe Goffin (52) bij de koning voordragen als minister van Buitenlandse Zaken en Defensie. Goffin volgt Didier Reynders op.

Philippe Goffin was kandidaat-voorzitter van de MR. Hij werd vierde in de eerste ronde. Hij licentiaat in de rechten en in het notariaat. Sinds 2010 zetelt hij in de Kamer van volksvertegenwoordigers. Van 2014 tot 2019 was hij voorzitter van de commissie Justitie.

Premier Sophie Wilmès neemt de bevoegdheden van Reynders met betrekking tot de federale culturele instellingen en Beliris op. Federaal minister van Begroting David Clarinval wordt vicepremier.

Vanaf morgen gaat Didier Reynders aan de slag als Europees Commissaris. Zijn bevoegdheden in de federale regering moesten daarom worden herverdeeld. Dat Defensie naar Goffin gaat, betekent dat partijgenoot Denis Ducarme - de gedoodverfde kandidaat van ex-premier Charles Michel - achter het net vist voor die post. Het vicepremierschap ziet Daniel Bacquelaine dan weer verrassend aan zijn neus voorbijgaan. De beslissingen van nieuwbakken MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zullen allicht niet door iedereen in de Franstalige liberale partij op applaus worden onthaald.