Philippe De Backer: "3 miljoen FFP2-maskers voldoen niet aan kwaliteitseisen" Probleem met foute handleiding bij testkits in woonzorgcentra opgelost

09 april 2020

16u56

Bron: Belga 530 Drie miljoen FFP2-maskers die vorige week aan ons land werden geleverd, zijn afgekeurd omdat ze niet aan de kwaliteitseisen voldeden. Dat heeft minister Philippe De Backer (Open Vld) gezegd in de Kamer. De Backer had het over een zware tegenslag in de zoektocht naar maskers, die de mensen op het terrein de hoogst mogelijke bescherming bieden. Er werd een pv opgesteld om de zaak verder op te volgen. Het probleem met de foute handleiding in de testkits voor rusthuizen, dat eerder vandaag bekendraakte, is inmiddels opgelost, zegt de woordvoerster van De Backer.



De levering van de 3 miljoen FFP2-maskers vond vorige week donderdag - op 2 april - plaats. FFP2-mondmaskers zijn hoogwaardige maskers die gedragen worden door zorgpersoneel op corona-afdelingen in ziekenhuizen. “Al bij de eerste visuele controle bleek dat de maskers niet voldeden aan de keuringscriteria, omdat ze geen CE-keurmerk hadden”, zei De Backer in de Kamer.

“De leverancier heeft dan documenten laten zien waaruit zou moeten blijken dat de maskers wel voldeden, maar onderzoek wees uit dat dat niet klopte. Na extra testen is nu gebleken dat de maskers kwalitatief onaanvaardbaar waren.” Een deel van de levering was al betaald, bevestigt De Backer aan VTM NIEUWS. Daarom ook dat er een proces-verbaal is opgesteld.

“Flinke tegenvaller”

De minister gaf aan dat het nieuws een flinke tegenvaller is. In april zijn er voor alle zorgverleners samen 15 miljoen chirurgische maskers en 2,8 miljoen FFP2-maskers nodig, aldus De Backer. Tot nu heeft ons land 11 miljoen chirurgische maskers ontvangen, waarvan er 7,5 miljoen naar de zorgverleners zijn verstuurd. Deze ochtend werden nog eens 2 miljoen naar de ziekenhuizen gebracht. Van de FFP2-maskers werden er al 850.000 aan de zorgverleners verstrekt.

De Backer kreeg ook de vraag over de hoeveelheid tests die worden uitgevoerd. De capaciteit ligt boven de 10.000 per dag, maar aan dat aantal komen we lang niet. De liberaal gaf eerder al aan dat hij het oneens is met de experts, die vinden dat de tests eerst moeten gebeuren op symptomatische patiënten en zorgverstrekkers. Hij wil dat uitbreiden naar iedereen in de eerste lijn. “Ik roep de experten op hun advies te herzien. Zo niet zal ik zelf mijn verantwoordelijkheid nemen na het weekend.”

Foute handleiding in testkits

Er kwam vandaag ook een probleem aan het licht over de testkits die aan de woonzorgcentra zijn geleverd, om personeel en bewoners te testen op corona. Maar dat is inmiddels opgelost, zegt Caroline Leys, woordvoerster van minister De Backer.

Er werd in de woonzorgcentra afnamemateriaal geleverd dat dient om een test via de keel (en de neus) af te nemen. De handleidingen die bij de tests zaten, legden enkel uit hoe je een test via de neus afneemt. De staafjes (“wissers”) voor de keel zijn een pak dikker. Verschillende woonzorgcentra waren daarom gestopt met tests afnemen.

“De minister betreurt de onduidelijkheid over de tests, maar intussen zijn de juiste instructies bezorgd”, aldus Leys. “De testkits zelf blijven perfect bruikbaar.”

