Philippe Close (PS): "Als we sociale zekerheid splitsen, heeft België geen belang meer" Confederalisme blijft onbespreekbaar voor Franstalige socialisten

Bron: De Tijd, Twitter 18 Een nieuwe federale regering met de twee grootste partijen zit er niet meteen in. PS en N-VA weigeren nog steeds met elkaar rond de tafel te zitten. N-VA is enkel bereid tot toenadering als ook het confederalisme op de agenda staat, maar de Franstalige socialisten gruwen van dat thema. “Als dat confederalisme inhoudt dat de sociale zekerheid verder wordt gesplitst, wat de bedoeling van de N-VA is, zal dat zonder de PS zijn”, zegt Brussels burgemeester Philippe Close (PS) in een interview met De Tijd.

Close bevestigt dat het soms beter is om bevoegdheden te splitsen, “maar aan de sociale zekerheid gaan we niet raken. Jamais”. “We geven die sociale zekerheid, waarvoor we keihard hebben gevochten, niet op. Als we die opgeven, heeft België geen belang meer.” Een splitsing van de sociale zekerheid zal de efficiëntie allerminst bevorderen, staaft Close met een voorbeeld: “Wat gaan we dan met Brussel doen? Moet een Brussels ziekenhuis andere facturen beginnen te versturen naargelang het over een Vlaming, Brusselaar of Waal gaat?”

Belastingen

De burgemeester werpt op dat veel mensen in Brussel werken, maar in Vlaanderen belastingen betalen. “Dat is geen probleem. We worden daarvoor financieel gecompenseerd.” Met dat geld heeft Brussel onder meer een uitgebreid netwerk van openbaar vervoer uitgebouwd, waarvan ook de pendelaars gebruikmaken. “Als je het confederalisme wilt invoeren, zet je dat model op de helling. En daar verzet ik me tegen", aldus Close.



“Gaan we echt een model op zijn kop zetten omdat de Vlamingen het dan misschien een beetje beter zouden hebben? De waarheid is dat je een groot risico loopt dat het anders zal uitdraaien”, meent de PS’er.

“Veel onzin”

De burgemeester ontkent niet dat er geld van Vlaanderen naar Wallonië stroomt - een heikel punt voor veel Vlamingen - “maar er wordt ook veel onzin verteld”. “Zo zag ik een studie passeren waaruit moest blijken dat de Vlamingen jaarlijks gemiddeld 918 euro voor elke Brusselaar betalen. Ik moet daar eens goed mee lachen. Die studie bracht helemaal niet in rekening dat veel Vlamingen in Brussel werken”, aldus nog Close.

Volgens Els Ampe (Open Vld), die verkozen raakte als Brusselse verkozene in het Vlaams Parlement, draait het voor de socialisten enkel om geld. “België dient voor de socialisten blijkbaar alleen voor het geld”, reageert ze via Twitter op het interview.

België dient voor de socialisten blijkbaar alleen voor het geld...



Eigenlijk is dat geen nieuws maar toch schokt mij dat elke keer opnieuw. https://t.co/SfMdcePqzH Els Ampe(@ ElsAmpe) link

