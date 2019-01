Philip Cracco start interimkantoor uitsluitend voor vrouwen: “We willen de ongelijkheid op de jobmarkt aanpakken” 'JOBFIXERS MADAMMEN' OP GLAD IJS, STELT INSTITUUT VOOR GELIJKHEID Redactie

21 januari 2019

16u18 0 Het uitzendbureau JobFIXers van ondernemer Philip Cracco, bekend van The Sky is the Limit, pakt in Roeselare uit met een primeur: ‘JobFIXers Madammen’, een bureau waar alleen vrouwen werken en een job zoeken voor vrouwen. Met het concept wil Cracco de ongelijkheid op de jobmarkt aanpakken. Het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen zegt dat het uitzendbureau zich hier op glad ijs begeeft.

JobFIXers bestaat sinds juli 2017, maar heeft wel al 69 kantoren met 150 personeelsleden in Vlaanderen, en heeft 1.127 mensen in dienst bij bedrijven. "Wij begeleiden mensen naar vast werk, en dat is onze sterkte", zegt COO Lieven Bonamie. "We negotiëren zelfs de vaste contracten al tijdens de uitzendperiode. We voeren ook een harde communicatie. Zo beloven we onze uitzendkrachten een bonus als ze veilig werken, dus zonder werkongevallen. We geloven ook in niches, en splitsen onze kantoren op. We hebben 30 kantoren die zich specifiek richten op de bouw, en daarin zit zelfs nog een opsplitsing naar 'indoor bouw' en 'outdoor bouw'."

Ook 55-plussers?

Aan de Hoogleedsesteenweg in Roeselare start het uitzendbureau nu met JobFIXers Madammen. Marketingverantwoordelijke Kathy De Weirt zal het project trekken. "We merken dat we 70 procent mannen tewerkstellen", zegt Lieven Bonamie. "We willen die ongelijkheid rechttrekken. Daarom beginnen we nu met een netwerk dat enkel vrouwen zal begeleiden, vooral naar jobs in de industrie, want de bouw is sowieso een mannensector. In dat Madammen-kantoor zullen ook alleen vrouwen werken. We doen dus aan positieve discriminatie, ja. Stapt er bij JobFIXers Madammen een man binnen, dan sturen we die door naar een van onze andere kantoren. Zo willen we naar een evenwicht streven. We doen dit niet op vraag van bedrijven, maar om meer vrouwen aan te trekken, met jobs waar mannen toch niet voor solliciteren. Want met ons huidig concept trekken we duidelijk te weinig vrouwen aan. Als het lukt, openen we meerdere kantoren van JobFIXers Madammen, en overwegen we ook kantoren specifiek voor 55-plussers. Volgens Federgon, de federatie van HR-medewerkers, kan het in elk geval perfect.”

Twijfel

Maar bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen wordt dat in twijfel getrokken. "De wetgeving rond uitzendarbeid is erg complex", zegt Liesbet Stevens. "Maar JobFIXers begeeft zich hier minstens op glad ijs. Voor jobs zijn is Vlaamse regelgeving van toepassing, namelijk het Gelijke Kansendecreet. Daarin is een specifieke regeling voor positieve acties om een ongelijkheid weg te werken, al zijn daar ook voorwaarden aan verbonden, zoals de tijdelijkheid van de maatregelen. Dat we werk zoeken voor vrouwen anders en gescheiden moeten organiseren, is een vreemd uitgangspunt, en heel stereotiep. Specifiek voor uitzendarbeid is de federale wet van toepassing. Een uitzendkantoor moet beantwoorden aan de Genderwet, en daarin staan géén uitzonderingen voor specifieke situaties. Positieve acties mogen dus eigenlijk niet op vlak van arbeidscontracten. Volgens Europese rechtspraak mag je op geen enkele manier een geslacht uitsluiten van deelname aan een selectieprocedure."