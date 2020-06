Pfizer zoekt 150 vaccinmakers Ingrid De Vos

17 juni 2020

19u27 0 Voor de productie van haar coronavaccin zoekt farmaceutisch bedrijf Pfizer liefst 150 techniekers, technisch operatoren, laboranten en ingenieurs. “Deze technische profielen zijn altijd al moeilijk te vinden. Daarom gaan we nu al op zoek naar nieuwe collega’s. We wachten de resultaten van de klinisch studies niet af”, zegt woordvoerder Koen Colpaert. Het bedrijf start een nationale campagne ‘Word vaccinmaker’ op radio, tv en in de printmedia.

Wie alle vacatures wil bekijken of wie meteen wil solliciteren kan dat doen op maakhetvaccin.be. Op zaterdag 11 juli is er ook een jobdag. “Nooit eerder deden we een wervingscampagne van die omvang. Maar we zetten alles op alles om het vaccin zo snel mogelijk te produceren. De klinische studies en testen op mensen zijn in mei opgestart in Duitsland en VS. Als alles goed gaat kunnen we hier het najaar starten met de productie van miljoenen vaccins. Puurs is de grootste productiesite van Pfizer in Europa.”

Koning Filip er ging woensdag op bezoek en zag er hoe men al volop bezig is met de opstart van het productieplatform.