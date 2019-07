Peutertje glipt weg uit crèche en verdrinkt in zwembad van buren HAA

09 juli 2019

13u54

Bron: La Capitale 1 Luik In Luik is gisteren afscheid genomen van June. Het meisje van 23 maanden stierf vorige week nadat ze midden juni op eigen houtje de crèche kon verlaten waar ze werd opgevangen en bij de buren in een zwembad belandde. De Waalse peuter lag wekenlang in coma, maar bezweek woensdag aan haar verwondingen.

Volgens La Capitale was de peuter op 14 juni samen met andere kindjes buiten aan het spelen toen ze plots kon wegglippen uit de tuin van de Luikse crèche. Het is niet duidelijk hoeveel kleintjes er die dag opgevangen werden, zeker is wel dat er twee verzorgsters aanwezig waren om op de kinderen te letten. June wist echter aan hun aandacht te ontsnappen.

Het meisje kon volgens La Capitale wegglippen via een spleet tussen de muur en de omheining en kwam zo in de tuin van de buren terecht. Ongeveer twintig meter verder sukkelde ze in het zwembad en verdronk.



Bijna een halfuur later werd het kindje in het water opgemerkt. De hulpdiensten werden gealarmeerd en die konden de peuter reanimeren. June was er slecht aan toe, maar werd levend naar het ziekenhuis gebracht. Ze lag sindsdien in een coma en aan de beademingsmachine.

Vorige week woensdag, bijna drie weken na haar val in het zwembad, verloor ze de strijd en bezweek ze aan haar verwondingen. Het peutertje werd gisteren in familiekring begraven.

De uitbaters van de crèche zijn na het drama door de politie ondervraagd om de exacte omstandigheden van het ongeluk te kunnen ophelderen. Officieel raakte daar nog niets over bekend. Het onderzoek zal moeten uitwijzen of de crèche een fout heeft begaan of dat de eigenaar van de omheining ook verantwoordelijk is. Volgens La Capitale is er niemand aangehouden.