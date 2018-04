Peuter stabiel na metersdiepe val tussen sluisdeuren Schelde HA

22 april 2018

12u39

Bron: Belga 2 De medische toestand van de jonge peuter die gisteren acht meter diep in een opening van een sluizencomplex in Wichelen is gevallen, is nog steeds stabiel. Het kind ligt nog steeds op intensieve zorgen in een Gents ziekenhuis na de valpartij.

"We zijn voorzichtig positief", zegt burgemeester Kenneth Taylor van Wichelen. Het parket is een onderzoek gestart dat nog loopt. "Maar op dit moment wijst alles op een spijtig ongeval."

De peuter van anderhalf jaar was gisteren samen met zijn ouders aan het wandelen, toen hij naast een rooster in een gat terechtkwam. Hij raakte daarbij enkele metaalobstakels. Het kind viel relatief zacht op een ondiepe, modderachtige ondergrond en zou geen water binnengekregen hebben. Dankzij het ondiepe water werd de val van acht meter gebroken en was het kind nog in leven. Omstanders maakten het rooster open en haalden het kind zwaargewond weer boven.

De Vlaamse Waterweg, die het sluiscomplex uitbaat, belooft op korte tijd de constructie van de sluis te inspecteren.