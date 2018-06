Peuter die in Aalsterse crèche overleed vanochtend begraven

KB

09 juni 2018

13u15

Bron: Eigen berichtgeving

0

In Aalst is deze ochtend de zes maanden oude peuter Daniel Mbonzi begraven op het kerkhof. De peuter overleed twee weken geleden in een Aalsterse crèche aan de gevolgen van een longontsteking.