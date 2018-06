Peuter (2) verdrinkt in bad: stiefmoeder aangehouden voor moord Gunter Van Stappen Koen Baten

08 juni 2018

11u01

Bron: VTM NIEUWS, eigen berichtgeving 103 De onderzoeksrechter in Dendermonde heeft de aanhouding verlengd van de stiefmoeder van een tweejarig meisje na de dood van het kind. De stiefmoeder, zelf nog maar een meisje van achttien, belde vorige donderdag de hulpdiensten: ze had het meisje bewusteloos gevonden in bad, zei ze. Een dag later overleed het kind in het ziekenhuis. De vrouw wordt beschuldigd van moord en blijft een maand langer in de cel.

In een appartementsgebouw vlak bij het station van Lebbeke bij Dendermonde vond de stiefmoeder vorige donderdag het meisje van twee bewusteloos in bad. De vader was gaan werken, zij lette op de peuter. Omdat het meisje niet meer ademde, verwittigde ze in paniek de hulpdiensten. Die konden het meisje nog reanimeren en brachten het over naar het ziekenhuis. Daar overleed het kind een dag later.

Aanhouding

Een verdacht overlijden, vindt het parket na onderzoek van het labo en een wetsgeneesheer. Tijdens de ondervragingen van de stiefmoeder, bleek dat sommige verklaringen niet konden kloppen. Daarop besliste het parket om haar bij de onderzoeksrechter voor te leiden voor ondervraging. Later werd bekendgemaakt dat ze aangehouden wordt. De onderzoeksrechter heeft vandaag beslist haar aanhouding met een maand te verlengen en de feiten te classificeren als moord. Die kwalificatie kan echter later nog aangepast worden naar een lagere kwalificatie.

Advocate Katrien Van Der Straeten en het parket willen geen info kwijt over het gevoelige dossier. “Ik wil vragen om de sereniteit en rust terug te brengen in dit dossier. Het is een zeer dramatische zaak voor iedereen,” aldus Van Der Straeten.

De stiefmoeder vormde sinds bijna een jaar een koppel met de vader van het meisje. Pas twee weken geleden gingen ze samenwonen.