Peuter (2) loopt alleen rond in Diest, ouders hebben twee uur lang niets door SVM

22 augustus 2018

20u31

Bron: Belga, Rob-TV 0 De politie van Diest heeft zich deze voormiddag twee uur lang ontfermd over een tweejarige peuter. Het meisje was moederziel alleen op straat aangetroffen en kon niet duidelijk maken wie haar ouders waren of waar ze woonde. Na een intensieve en uitgebreide zoektocht kon het kind met haar ouders herenigd worden. Die hadden haar verdwijning nog niet opgemerkt. Dat meldt Rob-TV en het nieuws wordt bevestigd door de politie.

"Een voorbijgangster trof het kindje rond 8 uur aan in de omgeving van de Hasseltsepoort", zegt hoofdcommissaris Jan Vanhauweren. "Het kind was opgewekt en in goede gezondheid, maar kon niet duidelijk maken waar het vandaan kwam. Die dame heeft het dan binnengebracht in ons commissariaat en onze mensen hebben zich over haar ontfermd."

Terwijl het meisje in het commissariaat werd opgevangen, ging de politie ook op zoek naar haar familie. Met enkele foto's van het meisje ging een zestal agenten in de buurt van de Hasseltsepoort op zoektocht. Tegelijk werd ook het bevolkingsregister uitgeplozen.

"Uiteindelijk -na een tweetal uur- konden we de ouders en de woonst van het meisje vinden, op zo'n 500 meter van de plek waar ze was aangetroffen", gaat de korpschef verder. "De ouders hadden haar verdwijning nog niet opgemerkt. De moeder lag nog te slapen aangezien zij 's nachts had gewerkt en de vader was even het huis uit geweest terwijl hij dacht dat het meisje lag te slapen. Zij was er tijdens zijn korte afwezigheid in geslaagd de deur open te krijgen en was op wandel gegaan."