Peumans: “Verharding is geen goede ontwikkeling in de politiek”

24 februari 2019

Bron: Belga 0 Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) betreurt de verharding in de Wetstraat. "Die verharding is geen goede ontwikkeling in de politiek. De verharde stijl van een aantal mensen is niet goed", zo zei Peumans zondag in De Zevende Dag.

Zaterdagavond maakte CD&V-parlementslid Jos De Meyer nog bekend dat hij stopt met nationale politiek. Hij zei daarbij dat hij het steeds moeilijker kreeg met de "verruwing en het polariserend klimaat in de politiek".

Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) is bezig aan een soort van afscheidstournee. De 68-jarige Peumans zal op 26 mei nog wel de Limburgse N-VA-lijst duwen, maar stopt nadien met de nationale politiek. Volgende week verschijnt de biografie van Peumans en volgende maand wordt hij getrakteerd op een huldezitting in het Vlaams Parlement naar aanleiding van zijn tienjarig voorzitterschap.

Net als CD&V'er Jos De Meyer merkt Peumans een "verharding" in de Wetstraat. "Mensen luisteren ook niet meer naar elkaar, zelfs niet als ze met elkaar in debat gaan", aldus Peumans. Peumans verzette zich in het verleden al tegen de harde stijl die sommige politici hanteren. Zo kreeg hij het bijvoorbeeld ook aan de stok met partijgenoot Theo Francken. "Ik vind de verharde stijl van een aantal mensen niet goed", aldus Peumans.

Hoewel Peumans regelmatig kritisch is voor de eigen partij, blijft hij tegelijk erg loyaal aan de N-VA. Zo verdedigt Peumans het werk van zijn partij zowel op federaal als op Vlaams niveau. Peumans blijft als overtuigd Vlaams-nationalist ook geloven in de onafhankelijkheid van Vlaanderen. Peumans heeft ooit aan RTBF-journalist Christophe Deborsu toevertrouwd dat hij die onafhankelijkheid nog wil meemaken. "Ik heb altijd gezegd dat ik hoop 85 te worden en dat ik hoop dat Vlaanderen dan onafhankelijk is", aldus Peumans. Het confederalisme ziet Peumans daarbij als een tussenstap.

