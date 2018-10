Peumans: “Compleet van de pot gerukt dat Spanje diplomatieke banden breekt” kg

17 oktober 2018

09u00

Bron: Belga, De Ochtend 1 Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) vindt het “compleet van de pot gerukt” dat de vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in Madrid zijn diplomatieke status kwijt is, zo zegt hij in De Ochtend op Radio 1. Die beslissing nam Madrid na de uitlatingen van Peumans over de celstraffen van Catalaanse politici. Ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois vindt het verbreken van de diplomatieke banden een "zeer onvriendelijke daad", ongezien in de geschiedenis van de Europese Unie. Hij gaat de Spaanse ambassadeur zo snel mogelijk convoceren om meer uitleg te krijgen.

Bourgeois zegt in De Ochtend geen officieel bericht gekregen te hebben van de maatregel. Er is volgens hem enkel een 'note verbale' aan de Belgische ambassadeur, waarvan hij de inhoud nog niet kent. Hij wijst er wel op dat het om een ongeziene situatie gaat. "Dit is nog nooit gebeurd in de Europese Unie, niet sinds de oprichting van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staat (EGKS) in 1952 en wellicht ook niet sinds 1945", aldus de Vlaams minister-president.

Scheiding der machten

Voor Bourgeois gaat het om een onvriendelijke daad tegen over een andere lidstaat van de Europese Unie. Het bijzondere is dat de sanctie er komt naar aanleiding van uitspraken van de voorzitter van het Vlaams Parlement. Bourgeois verwijst daarbij naar de vrijheid van meningsuiting en de scheiding der machten. De diplomatiek vertegenwoordiger is de vertegenwoordiger van de regering, dus de uitvoerende macht, terwijl Jan Peumans de wetgevende macht vertegenwoordigt.

De minister-president gaat daarom de Spaanse ambassadeur in België convoceren en hoopt hem vandaag of donderdag te kunnen spreken. Hij wil hem vragen dat Spanje de sanctie intrekt en de banden met Vlaanderen herstelt.

Democratie

Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans blijft erbij dat het niet kan dat politici omwille van hun mening opgesloten worden. “Dat is een rechtsstaat onwaardig”, zegt hij in De Ochtend. De Parlementsvoorzitter schaart zich ook volledig achter de woorden van minister-president Geert “Het is werkelijk van de pot gerukt dat men een Vlaamse vertegenwoordiger zijn diplomatieke status ontneemt omwille van de uitspraak van een vertegenwoordiger van de wetgevende macht.”

Ook wanneer hem gevraagd wordt of hij in de toekomst zijn uitspraken zal milderen, laat hij verstaan dat dat niet het geval is. “Sorry, we leven in een democratie: ik mag in mijn eigen land nog altijd zeggen wat ik wil.”

