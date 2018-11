Peumans: "Bereid om discussie over uittredingsvergoedingen te heropenen, maar het is ook geen ‘nine tot five’-job” ADN

21 november 2018

14u55

Bron: Belga 0 Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans is bereid de discussie over de uittredingsvergoedingen voor parlementsleden te heropenen. Dat zegt hij vandaag aan ‘Villa Politica’. Persoonlijk vindt Peumans dat het best "met minder zou kunnen". Maar de N-VA-politicus vindt niet dat de spelregels 'en cours de route' kunnen aangepast worden. Hij wijst er ook op dat een goed parlementslid geen '9 to 5'-job heeft.

Het vertrek uit de nationale politiek van CD&V-kopstukken Jo Vandeurzen en Pieter De Crem heeft de discussie over de uittredingsvergoedingen van volksvertegenwoordigers opnieuw doen oplaaien.

Minder

Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) wijst erop dat het systeem enkele jaren geleden is bijgestuurd en aangescherpt. "De zes partijen hebben dat toen samen beslist. Als het systeem opnieuw moet veranderd worden, dan moeten de zes partijen dat zeggen", aldus Peumans. Zelf is hij bereid het debat daarover te heropenen. Persoonlijk vindt Peumans ook dat het best "met minder zou kunnen".

“Onjuistheden”

Tegelijk stoort het Peumans dat er over de uittredingsvergoedingen veel onjuistheden worden verspreid. Zo worden de bedragen niet in één keer uitgekeerd, zijn de bedragen belastbaar en kan het niet gecombineerd worden met een pensioen. De parlementsvoorzitter vindt ook niet dat de spelregels in de loop van het spel mogen veranderd worden. "De regels die men in het verleden heeft afgesproken kan je niet zomaar afschaffen.”

Lange dagen

Als de discussie over het statuut en de vergoedingen voor volksvertegenwoordigers opnieuw geopend zou worden, dan moet er volgens Peumans ook met een aantal andere elementen rekening gehouden worden. Zo heeft een parlementslid geen "vastheid van betrekking", heeft een parlementslid geen recht op een werkloosheidsuitkering en heeft een goed parlementslid ook geen 'nine tot five'-job. "Men doet vaak weken van 60 of 70 uur en als politicus ben je ook niet zeker dat je er de volgende keer nog eens bij bent", aldus Peumans nog.

