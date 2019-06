Petrus (14) uit Mol is al bijna maand vermist: wie heeft hem gezien? KVDS

24 juni 2019

15u52 218 Binnenland Child Focus heeft een opsporingsbericht verspreid voor een 14-jarige jongen uit Mol. Petrus Van Wijk werd voor het laatst gezien op 30 mei en sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

De jongen is 1,70 meter groot, heeft zwart haar en een normale lichaamsbouw. Child Focus doet een oproep naar mensen die kunnen helpen om de jongen terug te vinden.





Je kan alleen contact opnemen via het gratis telefoonnummer van Child Focus zelf (116 000) of via de politie (0800 30 300).