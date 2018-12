Petra verloor een oog door parasiet in kraantjeswater: "Drie jaar lang heeft mijn oog mijn leven bepaald" Inge Bosschaerts en David Acke

01 december 2018

19u00 5 Een douche na het zeilen. Dat heeft Petra Van Kalmthout (56) een oog gekost. Achter haar contactlens bleef een druppel kraantjeswater achter, waar een parasiet in zat. Het oog werd volledig aangevreten en kon niet meer gered worden. "Het water dat uit de kraan komt, kan veel leed veroorzaken. Drie jaar lang heeft mijn oog mijn leven bepaald."

Een strak figuur. Blond haar. Staalblauwe ogen. Petra Van Kalmthout doet ongetwijfeld heel wat mannenhoofden draaien als ze voorbijloopt. Gisteravond maakte ze zich op voor een avondje dansen in Antwerpen. Eindelijk alle zorgen van zich afschudden. "En een man zoeken", lacht ze. "Want mijn liefdesleven heeft jarenlang volledig stilgelegen. Wie wil er nu een vrouw met een ooglapje? De voorbije drie jaar heeft mijn oog mijn leven bepaald. Nu ik eindelijk een prothese heb, pak ik het opnieuw zelf in handen. Te beginnen bij een avond dansen."

De lijdensweg van Petra begon in augustus 2015, tijdens een vakantie in Nederland. Een zeiltocht op een binnenmeer, een snelle douche op het strand en daarna een hapje eten. 's Avonds kreeg ze last van haar oog. "Niks ergs. Het voelde een beetje geïrriteerd. Alsof er een korreltje zand in mijn oog zat. Na een paar dagen ben ik ermee naar de dokter gegaan. Ook die maakte zich geen zorgen. "Hier, smeer een zalfje. En als het tegen het einde van de week nog niet beter is, kom je nog maar eens terug."

Het werd niet beter. Integendeel. Na een week was de pijn alleen maar verergerd en zag mijn oog bloedrood. De dokter stuurde me door naar een oogarts, maar ook daar gingen geen alarmbellen af. Een bacterie, dacht hij. Of misschien een virus. "Alleszins niets om mij zorgen over te maken."

Elk uur helse pijn

En dus bleef Petra zalfjes smeren. Zonder resultaat. "Eind september dacht ik dat ik gek aan het worden was. Ik zag bijna niets meer en wist niet waar kruipen van de pijn. Maar zowel de dokter als de oogarts had niks gevonden. Op den duur dacht ik dat ik mij de pijn inbeeldde. Tot ik langsging in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Pas daar hoorde ik wat er aan de hand was. Een parasiet: de acanthamoeba. Die komt blijkbaar heel vaak voor in kraantjeswater. Ongevaarlijk voor de mens, tenzij je contactlenzen draagt. Dan kan hij zich tussen de lens en het oog nestelen en zo je hele oog aantasten. Dat was dus bij mij gebeurd."

Maar ook toen was er volgens de dokters nog geen reden tot paniek. "Ik kreeg druppeltjes die gemaakt waren van chloor. Als ik die aanbracht, veroorzaakte dat een helse pijn. En dat moest om het uur. Dag en nacht. Mijn hele leven stond op z'n kop. Ik sliep niet meer, had voortdurend pijn en kon niet meer gaan werken. Ik kwam alleen nog uit mijn bed om te eten. Maar ik dacht: als dat nodig is om weer helemaal te genezen, dan is dat maar zo."

Totale chaos

Van genezen was geen sprake. Petra bleef maar sukkelen. Het zou uiteindelijk bijna een jaar duren voor de schade echt duidelijk werd. "Tijdens een operatie waarbij mijn hoornvlies vervangen zou worden, zagen de dokters wat die parasiet met mijn oog had aangericht. De arts zei me achteraf dat ze een totale chaos had aangetroffen in mijn oog. Ik onderging de maanden en jaren die daarop volgden nog tal van operaties. Een externe lens, enkele drainages, noem maar op. Af en toe merkte ik beterschap, maar altijd was het één stap vooruit om er weer drie achteruit te zetten."

In april dit jaar - bijna drie jaar na de douche op het strand - schudde een oogspecialist in Maasmechelen Petra wakker. "Hij pakte me bij mijn schouders en schudde me door elkaar: 'Waar bent u mee bezig, mevrouw? U gaat van operatie naar operatie, maar waarom? Dit is de laatste keer dat ik uw oog repareer. Want dit ís geen oog meer.' Pas dan heb ik het op de man af gevraagd: 'Dokter, wat is de kans dat ik ooit nog zal kunnen zien uit mijn rechteroog?' Zijn antwoord kwam onmiddellijk. En was hard, maar duidelijk. Nul komma nul."

De hele rit naar huis, de volle 135 kilometer van Maasmechelen naar Essen, deed Petra al huilend. Ook thuis rolden er nog vele tranen. "Tot ik voor mezelf de knoop had doorgehakt: dat oog moest eruit. Een bijzonder zware beslissing om te nemen. Ik ben best een fiere vrouw. En ook al zei iedereen "dat ze tegenwoordig hele mooie protheses voor ogen hadden", toch was ik bang dat ik er zou uitzien als een freak met een glazen oog. Uiteindelijk heb ik toch de knoop doorgehakt. In juni is mijn oog verwijderd. En op 7 november is mijn prothese geplaatst. Toen dat eindelijk gebeurd was, ben ik beginnen te huilen. Van geluk. Eindelijk was ik van alle ellende af. En kon ik weer buitenkomen zonder ooglapje."

Huilen uit beide ogen

Als ze erover vertelt, krijgt Petra het opnieuw moeilijk. Al kan ze er ook om lachen. "Zie je? Ik huil uit mijn twee ogen. Alles werkt. (lacht) Ik ben hier zo bang voor geweest. Maar mijn rechteroog ziet er exact hetzelfde uit als mijn linker. Niemand ziet dat het geen echt oog is. Ik moet het alleen één keer per jaar laten polijsten. En om de zes jaar krijg ik een nieuwe prothese. Voor de rest is alles normaal. Ik mag zelfs met de auto rijden. Al was dat wel even aanpassen, zo zonder dieptezicht. De teller staat intussen op zes aangereden paaltjes. Volgende week ga ik ook opnieuw aan het werk. Voor het eerst zonder pijn. En met een nieuw oog. Maandag begint deel twee van mijn leven."

Wat doet de parasiet?

Er nestelde zich een druppel kraantjeswater tussen de lens en de oogbol van Petra. Parasieten daarin (acanthamoeba) zorgden eerst voor irritatie, dan voor wondjes en vraten uiteindelijk het oog volledig aan.

De boosdoener in het verhaal van Petra is de acanthamoebe. Een parasiet die voorkomt in zeeën, meren, rivieren, maar ook in leidingwater. Hij is onzichtbaar, maar kan wel grote schade aanrichten. De parasiet nestelt zich op het oog en kan daar infecties veroorzaken. In eerste instantie is dat een lichte irritatie van het oog, later zal hij ook wondjes veroorzaken en uiteindelijk het volledige oog aanvreten. Als dat niet tijdig of goed behandeld wordt, kan het leiden tot blindheid en zelfs tot het volledige verlies van het oog.

Hoe uitzonderlijk is dit?

De universitaire ziekenhuizen in ons land krijgen gemiddeld één tot twee patiënten per maand over de vloer die besmet zijn met de parasiet. De meesten onder hen zijn geholpen met een zalfje of oogdruppels. In heel België zijn er elk jaar gemiddeld zo’n vijf mensen als Petra, bij wie het oog niet meer te redden valt.

Hoe gevaarlijk is kraantjeswater?

Ook kraantjeswater is besmet met de parasiet. Maar wie geen contactlenzen draagt, heeft niets te vrezen. Kortstondig contact met het oog is niet gevaarlijk. Maar wie een douche neemt met contactlenzen aan, riskeert dat er water achterblijft tussen de lens en het oog. Als het om besmet water gaat, heeft de parasiet alle tijd om zich te nestelen en zo het oog aan te tasten.

Hoe gebruik je lenzen wel veilig?

Daglenzen zijn altijd veilig. Die worden één dag gedragen en daarna weggegooid, waardoor de parasiet nooit voldoende tijd heeft om schade aan te richten. Wie maandlenzen draagt, moet goed zorg dragen voor de lenzen. Nooit spoelen met kraantjeswater, altijd propere lensvloeistof gebruiken en de lenzen ‘s nachts uitdoen. Zwemmen en douchen doe je beter zonder lenzen. Wie ze echt nodig heeft om voldoende te kunnen zien, kan best lenzen gebruiken die na een zwembeurt of douche weggegooid kunnen worden.