Petra (36) schreef brief aan dronken bestuurder die haar man doodreed: ze heeft nog altijd geen antwoord gekregen "Het interesseert hem helemaal niet" Mathias Mariën

19u59

Bron: eigen berichtgeving 0 Mathias Mariën Petra schreef een brief aan de doodrijder van haar man, maar kreeg nog altijd geen antwoord. Een 27-jarige doodrijder uit Wakken is voor drie jaar zijn rijbewijs kwijt nadat hij in augustus vorig jaar motorrijder Frédéric Lazaron (26) van de baan reed langs de Wakkensesteenweg in Tielt. Naast het rijverbod kreeg Manolito D. een celstraf van zes maanden en een geldboete van 1.500 euro opgelegd. “Een milde straf”, vindt weduwe Petra Bogaert, die al voor de tweede keer een partner verloor in het verkeer. “Ik had strenger verwacht. Al is voor ons gezin nu het belangrijkste om verder te gaan met ons leven. We moeten door.” Een antwoord op haar handgeschreven brief aan de doodrijder kreeg ze nooit.

“Het ongeval gebeurde in een onoverzichtelijke bocht. De bestuurder reed daarbij over een volle witte lijn en had 1,08 promille alcohol in zijn bloed. Bovendien was de snelheid van de bestelwagen volgens de verkeersdeskundige 110 kilometer per uur bij de aanrijding. Dat op een plaats waar 90 is toegelaten. Het dramatische ongeval was dan ook het gevolg van een roekeloze en onverantwoorde manier van rijden.

Lees verder onder de foto.

Lieven Samyn De bestelwagen van de veroordeelde chauffeur. Die negeerde een witte doorlopende lijn én voerde in een bocht een gevaarlijk inhaalmanoeuvre uit.

De chauffeur was na de aanrijding vooral met zichzelf bezig. Toen hij nog niet besefte dat hij iemand had aangereden, vroeg hij omstaanders om de politie niet te bellen. Hij had zelfs de intentie om zijn vriendin te laten opdraaien voor het ongeval. Pas nadien kwam het besef dat er nog een persoon bij betrokken was.

"De volledige verantwoordelijkheid voor de catastrofale gevolgen ligt bij de beklaagde.” De Brugse politierechter was duidelijk bij het voorlezen van het vonnis. Manolito D. kreeg er drie jaar rijverbod, een gelboete van 1.500 euro en zes maanden cel waarvan de helft met uitstel. De doodrijder zelf kwam niet opdagen om zijn straf te aanhoren.

Milde straf

Petra Bogaert (36), de vriendin van Frédéric, kwam wél persoonlijk naar de rechtbank. “Een milde bestraffing voor wat hij deed”, vindt Petra. “Ik ben ietwat teleurgesteld en had een zwaardere sanctie verwacht. Al blijft het belangrijkste dat die man is gestraft. Voor ons gezin is het positief dat de zaak juridisch achter de rug is. Samen met de kinderen (Petra heeft er drie, waarvan één met Frédéric, red.) proberen we verder te gaan met ons leven. Makkelijk is dat natuurlijk niet.”

Lees verder onder de foto.

Mathias Mariën Petra Bogaert

Tijdens de vorige zitting raapte de vrouw – die al voor de tweede keer een partner verloor bij een verkeersongeval – al haar moed bijeen om een brief af te geven aan de doodrijder van haar vriend. Een antwoord daarop kreeg ze nooit. “Zelf geen briefje in de brievenbus. Op geen enkel moment hebben we iets van excuses gekregen. Dat zegt voor mij genoeg. Het interesseert hem allemaal niet.”

Schadevergoeding

De politierechter kende verschillende schadevergoedingen toe aan het gezin. Daarbij ook een vergoeding van 337.000 euro voor het verlies van inkomsten van de betreurde Frédéric. “Dat geld is bijzaak”, zucht Petra. “Het helpt natuurlijk om alle kosten te betalen. Maar daar krijgen mijn kinderen hun papa niet mee terug. Niks kan het verlies van Frédéric compenseren. Zijn dood weegt nog steeds heel zwaar door.”

Mathias Mariën De brief die Petra naar de bestuurder schreef.