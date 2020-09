Petitie met ruim 13.000 handtekeningen vraagt om versoepeling van abortus goed te keuren LH

17 september 2020

14u46

Bron: Belga 0 Het platform ‘Abortion Right’ heeft aan de politieke partijen in de Kamer een petitie overhandigd die vraagt het wetsvoorstel rond de versoepeling van abortus goed te keuren. Een meerderheid in de Kamer steunt het voorstel, maar CD&V, die met de paars-groene voorstanders onderhandelt over een nieuwe regering, wil het dossier niet laten passeren en dringt aan op een consensus.

Het bewuste voorstel breidt de termijn voor abortus uit van twaalf naar achttien weken en kort de bedenktermijn in tot 48 uur. Liberalen, socialisten, groenen, PVDA en DéFI steunen het voorstel, dat zo een ruime meerderheid heeft. CD&V, N-VA en Vlaams Belang vinden het voorstel te verregaand.



Tot een finale stemming is het in de Kamer nog niet gekomen. De tegenstanders vroegen meermaals een advies van de Raad van State, waardoor de zaak werd uitgesteld.

Breekpunt in formatie

CD&V maakte van de kwestie een breekpunt in de regeringsonderhandelingen. Nu de christendemocraten met liberalen, socialisten en groenen onderhandelen over een nieuwe regering, willen ze dat er samen met die partijen binnen het parlement naar een consensus wordt gezocht, na een analyse van de huidige wetgeving. Woensdag zei MR-fractieleider Benoît Piedboeuf nog dat het dossier nu terug naar Kamercommissie Justitie zal verhuizen.



De indieners van de petitie vrezen dat het voorstel daarmee in de koelkast belandt. Meer dan 13.000 mensen, onder wie 5.000 mensen uit de gezondheidszorg, hebben de petitie ondertekend.