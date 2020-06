Peter Vandermeersch, Koen Clement en Frederik Delaplace in de running om nieuwe VRT-CEO te worden Roel Wauters

18 juni 2020

16u15

Bron: De Morgen 12 De top van de Vlaamse regering komt vrijdag samen om te kijken wie de nieuwe CEO wordt van de VRT. Drie kandidaten worden gehoord en daarna wordt de knoop mogelijk doorgehakt, zo geven verschillende bronnen aan. Peter Vandermeersch, Koen Clement en Frederik Delaplace zijn nog in de running.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De vorige baas van de openbare omroep, Paul Lembrechts, moest begin dit jaar opstappen, nadat een interne machtsstrijd tussen hem en de nummer twee, Peter Claes, was geëscaleerd. “Zelfs al mocht Paul Lembrechts de beste VRT-CEO geweest zijn, dan nog had ik hem moeten ontslaan”, zei Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) daar achteraf over.

De Vlaamse regering startte daarop meteen een procedure op, en daarin zijn nu drie namen uit de bus gekomen. Zij worden morgen nog eens gehoord door de top van de Vlaamse regering, die nadien mogelijk de knoop al doorhakt.

Peter Vandermeersch (59) maakte carrière bij De Standaard, waar hij van 1999 tot 2010 hoofdredacteur was, de laatste vier jaar ook bij Het Nieuwsblad. Daarna leidde hij bijna tien jaar lang de Nederlandse krant NRC Handelsblad. Sinds vorige zomer is hij aan de slag bij de Ierse krantengroep Independent News & Media. Zijn naam wordt al langer in verband gebracht met de VRT. Zeker op de nieuwsredacties zien ze hem als een versterking.

Koen Clement (56) heeft er al een rijkgevulde carrière opzitten. Hij heeft ervaring in de media, als algemeen directeur bij Magnet Magazines en De Morgen, en als marketing manager bij De Persgroep. Hij was ook directeur van het kunstenfestival Europalia en was de voorbije jaren voorzitter van de raad van bestuur van Studio 100. Bij de vorige selectieronde, toen uiteindelijk Paul Lembrechts werd aangesteld, eindigde hij op een tweede plaats.

Ook Frederik Delaplace wordt genoemd. Die maakte carrière als journalist bij De Tijd, in 2006 werd hij hoofdredacteur, een jaar later was hij redactiedirecteur bij Mediafin. Samen met hoofdredactrice Isabel Albers moderniseerde hij de krant. Sinds vorig jaar is hij CEO van Mediafin.

Op de VRT is er al sprake van een persconferentie vrijdag, maar er kan nog altijd een kink in de kabel komen. “De kandidaten zullen morgen gehoord worden, maar de regering heeft officieel nog tijd tot eind van de maand om een nieuwe CEO aan te duiden”, geeft een regeringsbron aan.