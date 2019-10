Peter Van Rompuy (CD&V): “Meerderheid langs Vlaamse kant is vereist, paars-groen kan dus niet” SVM

24 oktober 2019

18u03

Bron: Belga 0 De nieuwe federale regering moet een meerderheid hebben langs Vlaamse kant. Dat zegt Peter Van Rompuy, CD&V-fractieleider in het Vlaams Parlement, op zijn Facebookpagina. Volgens Van Rompuy moet de coalitie dus wel paars-geel kleuren. "Laat het klaar en duidelijk zijn dat paars-groen geen alternatief kan zijn", aldus Van Rompuy.

Nu de regionale regeringen uit de startblokken zijn geschoten, is er volgens CD&V'er Peter Van Rompuy geen excuus meer om niet snel een nieuwe federale regering te vormen. Daarbij is het volgens Van Rompuy niet alleen cruciaal dat PS en N-VA elkaar vinden, maar ook dat iedereen beseft dat er "geen alternatief" bestaat voor een paars-gele regering. Een paars-groene regering is volgens Van Rompuy geen optie, om verschillende redenen.

“N-VA haalde 32 procent”

"Een regering met onder andere Ecolo aan boord is niet gewapend om de uitdagingen die voor ons liggen krachtdadig aan te pakken. Ik denk hierbij aan de begroting op orde brengen, de economische recessie bekampen en een kordaat migratiebeleid voeren. Ook een ambitieuze klimaatpolitiek is perfect mogelijk zonder groenen", legt Van Rompuy uit.

Maar een paars-groene regering heeft vooral geen meerderheid aan Vlaamse kant en dat kan voor de CD&V'er helemaal niet door de beugel. "De vorige regering zonder Vlaamse meerderheid stuwde de N-VA in 2014 naar 32 procent van de stemmen in Vlaanderen. Een nieuwe federale regering zonder meerderheid in de Nederlandstalige taalgroep zou de weg plaveien voor het Vlaams Belang om in 2024 eenzelfde score neer te zetten", klinkt het. Volgens Van Rompuy zou een paars-groene regering "de snelste weg zijn naar een 'Vlexit-meerderheid' voor de Vlaams-nationalistische partijen in het Vlaams parlement in 2024".

TINA

Volgens Van Rompuy is het een TINA-verhaal (There Is No Alternative). "De Wever en Magnette zullen het misschien niet graag horen, maar er bestaat geen alternatief voor paars-geel. De kiezer heeft de kaarten op 26 mei zo gedeeld dat de enig denkbare as voor een volgende federale regering bestaat uit de N-VA en de PS.”

De CD&V-fractieleider daagt ook de zeven kandidaat-voorzitters van zijn eigen partij uit om helder te zijn over de kwestie. "Het zou trouwens interessant zijn om deze vraag ook voor te leggen aan de zeven kandidaat-partijvoorzitters van CD&V: 'Sluit u een federale regering zonder Vlaamse meerderheid uit? Ja of nee’.”