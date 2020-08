Peter Quaghebeur verlaat SBS en wordt de nieuwe CEO van Mediafin HLA

26 augustus 2020

17u32

Bron: Belga 0 Peter Quaghebeur, CEO van SBS Belgium, wordt de nieuwe CEO van Mediafin, uitgever van de zakenkranten De Tijd en L'Echo, de magazines Sabato en Netto (Mon Argent) en de nieuwsbrief De Belegger (L'Investisseur). Dat meldt SBS woensdag. De komende maanden blijft Quaghebeur aan boord bij SBS. Samen met Mediafin zal een exacte startdatum geprikt worden voor zijn start als CEO, klinkt het.

Quaghebeur is sinds 2016 CEO bij SBS Belgium. Hij bouwde er onder meer de zendermerken Vier, Vijf en Zes uit. "Het was een waar genoegen om met deze ploeg van gedreven mensen een ongelofelijk verhaal te schrijven", zegt Quaghebeur zelf. "Voortaan telt Vlaanderen drie grote zenders en er ligt nu een stevige basis om verder door te pakken. We voelen aan alles, kijkers, talent, medewerkers, adverteerders dat het momentum nu is voor SBS."

Voor zijn overstap naar SBS Belgium was de 59-jarige Quaghebeur al onder meer commercieel directeur van de Persgroep tot 1999 en commercieel directeur van de Vlaamse Mediamaatschappij, tegenwoordig Medialaan.



Peter Quaghebeur komt bij Mediafin in de plaats van Frederik Delaplace, die sinds 1 augustus gedelegeerd bestuurder is bij de openbare omroep VRT. Wie bij SBS Belgium aan het roer komt te staan ter vervanging van Quaghebeur, is nog niet geweten.