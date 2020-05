Peter Mertens (PVDA) in 1 meitoespraak: “Het is niet aan de coronahelden om de coronacrisis te betalen” HAA

01 mei 2020

09u30 64 PVDA-voorzitter Peter Mertens roept in zijn 1 meitoespraak op er samen voor te zorgen dat de kosten van de coronacrisis niet op de rug van de coronahelden terechtkomen. “We moeten ervoor zorgen dat al die mensen die vandaag de samenleving doen draaien straks niet gestraft worden met de coronarekening. Dat zou pervers zijn. Nochtans zijn bepaalde krachten in de regering dat van plan”, zegt hij.



Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen, aldus Mertens. De uiterst linkse PVDA wil een coronataks op multimiljonairs en een solidariteitsbelasting voor de superrijken. “Een taks van 5 procent op alle fortuinen boven 3 miljoen euro. Dat brengt 15 miljard euro op. Toen corona uitbrak, waren wij de enige partij om dat voor te stellen. Vandaag nemen andere partijen ons voorstel over. Wel, dit is het moment.”



De voorzitter windt er in zijn toespraak geen doekjes om: “We moeten af van het model dat zegt ‘de verliezen zijn voor de velen die weinig hebben’, en ‘de winsten zijn voor de weinigen die veel hebben. Dat model is verleden tijd. Wij kunnen niet terug naar de periode van voorheen.”

De gids om veilig te kunnen werken moet verplicht worden Peter Mertens (PVDA)

Mertens hamert ook op een veilige werkhervatting op 4 mei. Die is nu niet gegarandeerd, omdat de veiligheidsmaatregelen niet verplicht zijn.



Volgens ondernemersorganisaties VBO en Voka zijn de aanbevelingen om veilig te werken niet meer dan een ‘toolbox met goede praktijken en suggesties’, aldus de PVDA-voorzitter. “Voor ons tellen de veiligheidsregels wel. Wij willen werken, áls het veilig is. De gids om veilig te kunnen werken moet verplicht worden. We vragen dat de vakbonden overal worden betrokken. En we willen dat de sociale inspectie wordt versterkt, zodat ze preventieve controles kan uitvoeren. Maximale bescherming dus, geen maximale winst.”

Nooit zijn we ons zo bewust geweest van de noodzaak van de ander Peter Mertens (PVDA)

Mertens sloot zijn 1 meitoespraak af met een oproep voor een nieuwe, sociale samenleving. “Sommigen willen zo snel mogelijk terug naar ‘het oude normaal’. Maar het nieuwe normaal moet sociaal zijn. Nooit zijn we ons zo bewust geweest van de noodzaak van de ander. We missen de nabijheid. We missen elkaar. En dus hebben we ook een samenleving nodig die draait op samenwerking en verbinding, niet op egoïsme of op koud geldgewin. Een nieuw socialisme 2.0”, oppert de PVDA’er.

Lees hier de volledige 1 mei-toespraak van voorzitter Peter Mertens.