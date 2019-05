Peter Luykx (N-VA) verlaat na 12 jaar de Kamer tvc

27 mei 2019

18u17

Bron: Belga 0 Peter Luykx (N-VA) geraakte vanop de zesde plaats op de Kamerlijst in Limburg niet herverkozen. De Lommelaar moet de Kamer na 12 jaar dus verlaten. "Ik ben eigenlijk niet teleurgesteld, dit hoort erbij", zegt Luykx aan Belga.

N-VA gaat in Limburg van 5 naar 3 Kamerzetels. Daardoor werd het voor Luykx erg moeilijk om opnieuw verkozen te worden. "Ik ben 12 jaar parlementslid geweest en ik ben heel blij dat ik die kans gekregen heb. Ik ben tevreden dat ik 12 jaar Buitenlandse Zaken heb kunnen doen en heb kunnen investeren in de partij", reageert Luykx.

Voor Luykx is het nog te vroeg om het over zijn eigen toekomst te hebben, maar voor zijn partij ziet hij een belangrijke rol weggelegd. "Je voelt wel een zekere wrevel en teleurstelling, ook bij de bevolking in de politiek 'as such'. Dat heeft zich op deze manier een beetje vertaald", zegt Luykx. "We zijn nog altijd de belangrijkste en grootste partij in Vlaanderen. Onze rol is niet uitgespeeld.”

