Peter Luykx (N-VA) citeert Spanje-kritische uitspraken Peumans in Kamer

18 oktober 2018

16u09

Bron: Belga 0 "Ik vind dat Spanje vandaag onwaardig is om een lidstaat te zijn van de Europese Unie". Op die manier heeft Kamerlid Peter Luykx (N-VA) in de Kamer de woorden van zijn partijgenoot Jan Peumans geciteerd, die in Spanje kwaad bloed hebben gezet.

Spanje liet dinsdagavond weten de diplomatieke banden met Vlaanderen te verbreken. De Vlaamse vertegenwoordiger in Spanje verliest zijn diplomatiek statuut en Spanje zal geen nieuwe vertegenwoordiger accrediteren.

Aanleiding zijn uitspraken van Vlaams parlementsvoorzitter Peumans over de Catalaanse kwestie en een speech die Peumans recent nog hield bij de opening van een fototentoonstelling. Daarbij verwees Madrid naar een vergelijking die Peumans zou hebben gemaakt met Bosnië, al sprak Peumans dat laatste tegen.

In het Vlaams parlement had minister-president Geert Bourgeois nog aangekondigd dat minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders de Spaanse ambassadeur zou uitnodigen om tekst en uitleg te vragen. Bij monde van zijn woordvoerder ontkende de minister echter snel dat hij niet van plan was de ambassadeur op het matje te roepen.

Formele brief

In de Kamer benadrukte minister Reynders het belang dat hij hecht aan de vrijheid van parlementsleden, maar dat het niet zijn rol is commentaar te geven op uitspraken van de voorzitter van een deelstaatparlement. Hij gaf wel aan contact te hebben gehad met minister-president Bourgeois. Ze kwamen overeen dat Bourgeois aan Reynders een formele brief zou bezorgen met een boodschap van het Vlaams parlement en/of van de Vlaamse regering. De minister zou dan bereid zijn die brief aan de Spaanse ambassadeur te bezorgen, luidde het.

"Ik ben tevreden dat u het gesprek aangaat met de Spaanse ambassadeur. U laat Vlaanderen niet vallen", reageerde Luykx. Hij noemde het daarbij "zeer bizar" dat Vlaanderen op de vingers wordt getikt voor uitspraken van een volksvertegenwoordiger, "terwijl Spanje op de vinger zou moeten worden getikt voor wat daar gebeurt". Daarop besliste Luykx de kritiek van Peumans op Spanje te citeren, onder luid applaus van zijn fractie.