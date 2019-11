Peter De Roover (N-VA): “We hadden vroeger kunstenaars die beter oog voor schoonheid hadden” LH

15 november 2019

Bron: Canvas 0 N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover heeft deze avond in ‘ De afspraak op vrijdag’ de besparingsplannen van zijn partijgenoot en minister van Cultuur Jan Jambon verdedigd. De Roover gaf in de uitzending ook zijn persoonlijke visie over kunst. “Ik denk dat de voorbije jaren het gegeven dat kunst schoonheid is, te veel vergeten is.

Zaterdag raakte bekend dat de Vlaamse regering bespaart in de cultuursector. In de werkingssubsidies komt er een generieke besparing van 6 procent, met uitzonderingen voor de zeven erkende kunstinstellingen. De voorbije dagen kwam er vanuit de Vlaamse cultuurwereld forse kritiek op die besparingen. De Roover vermoedt dat de beleidskeuze van Jambon wel op prijs wordt gesteld door de N-VA-achterban. “De ideologische keuzes van vroeger worden terug in vraag gesteld”, aldus De Roover.

“We hadden vroeger kunstenaars die een beter oog voor schoonheid en esthetiek hadden. Dat is een zeer nostalgische visie en het is mooi dat ze terugkomt”, vervolgde De Roover. “Wat zien we vandaag? Kunst is de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste gevoelens van de kunstenaar. Het is de kunstenaar die belangrijker wordt. Het enige dat niet allerindividueelst is, is de financiering. Die is allercollectiefst, dus een beetje verschuiving kan geen kwaad”, zei De Roover.

Volgens De Roover moet een minister niet bepalen wat mooi is en wat niet, maar hij vindt wel dat “kunst en cultuur over schoonheid moet gaan”. “Heel wat dingen die we vandaag gepresenteerd zien, hebben andere bedoelingen dan schoonheid presenteren”, aldus De Roover. “Je hebt ook een tweede taak van cultuur: om te choqueren, vragen te stellen of te confronteren. Daarmee heb ik geen probleem.”

De N-VA’er heeft wel “een klein probleem met die vrijheid om dingen in vraag te stellen”. “Als nu de indruk wordt gewekt dat de overheid zich wil bevrijden van kritische kunstenaars, zou ik een omgekeerde oproep willen doen. Bevrijd u van de overheid en bevrijd u van het hele idee dat u aan de subsidieslurf moet hangen om te doen wat u eigenlijk wil: choqueren. Dat is ook een taak van kunst”, besloot De Roover.