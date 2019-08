Peter De Roover (N-VA): "Pukkelpop brengt mij en talloze Vlamingen in verband met naziregime” ttr

N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover eist publieke verontschuldigingen van Pukkelpop-organisator Chokri Mahassine omdat het muziekfestival alle Vlaamse vlaggen heeft laten weghalen waarop een Vlaamse Leeuw met zwarte klauwen staat afgebeeld. Volgens Pukkelpop is dat een "zwarte collaboratievlag", maar die benaming is de Roover in het verkeerde keelgat geschoten.

"Uw organisatie criminaliseert mij en talloze Vlamingen door ons in verband te brengen met het naziregime", schrijft De Roover in een open brief op Facebook. "Wanneer ik bij een volgende gelegenheid weer de zwartgele Vlaamse Leeuw aan mijn gevel hang, zouden mensen daar op het gezag van uw organisatie uit kunnen opmaken dat ik aanhanger ben van het nationaalsocialisme of de collaboratie met het Hitler-regime goedkeur."

De organisatoren van Pukkelpop gingen tot het verwijderen van de vlaggen over na de commotie rond klimaatactiviste Anuna De Wever. Zij en haar vriendinnen werden op de camping van het festival lastiggevallen door enkele festivalgangers, waarna de security ter plaatse moest komen. De Wever zou naar eigen zeggen lastiggevallen zijn geweest door jongens met Vlaamse vlaggen.



Dat Pukkelpop als reactie op het incident specifiek de Vlaamse strijdvlaggen verwijderde, lokt heel wat kritiek uit. Zo ook bij Peter De Roover dus, die jarenlang actief was bij de Vlaamse Volksbeweging. "Ik verwacht dat u zich namens uw organisatie publiek verontschuldigt bij mij en al die andere mensen die de zwartgele Vlaamse Leeuw wel eens hijsen en dat u publiek verklaart dat de totaal onhistorische kwalificatie van deze vlag als collaboratievlag een vergissing was, waarvan uw organisatie afstand neemt", schrijft De Roover aan Mahassine.