Peter De Roover (N-VA) over zaak-Chovanec: “Jan Jambon is niet politiek verantwoordelijk” LH

31 augustus 2020

10u36

Bron: Radio 1 0 Volgens Kamerlid Peter De Roover (N-VA) heeft zijn partijgenoot Jan Jambon niets verkeerd gedaan in de zaak-Chovanec, behalve dat hij ongelukkig heeft gecommuniceerd over de zaak. De Roover vraagt zich vooral af waarom het parket niet eerder aan de alarmbel trok. Ook stelt hij zich vragen bij het functioneren van de politie.

“Op communicatief vlak is zeker geen model neergelegd”, aldus De Roover over de zaak-Chovanec. “Toen het gebeurd is, was het rapport van de politie waarover Jambon beschikte was geruststellend”, aldus De Roover deze ochtend op Radio 1. “Het overlijden was volgens dat rapport geen gevolg van het politieoptreden. Op dat moment moet je geloof hechten aan de pv’s van de politie. Tot het tegendeel bewezen is, niet omgekeerd. Er was toen al bekend dat er een gerechtelijk onderzoek liep. Dat wil zeggen: indien dat rapport niet klopt, dan zullen we dat ook inderdaad ontdekken.”

Het is heel makkelijk om nu de indruk te wekken dat Jambon het had moeten weten Peter De Roover

De Roover vindt het vreemd “dat nu plots iedereen zegt dat er van alles aan de hand was terwijl toen niemand dat ontdekt heeft”. “De pers vond toen ook niet dat er grote uitzendingen nodig waren. Ook in de Kamer vond geen enkel parlementslid het nodig om de minister daarover te bevragen”, aldus De Roover nog. “Het is heel makkelijk om nu de indruk te wekken dat Jambon het had moeten weten.”

Volgens De Roover moet de discussie niet gaan over de herinneringen Jambon, maar over de vraag waarom het gerechtelijk onderzoek zo traag vorderde. “Het feit dat de familie extra onderzoeksdaden vroeg, speelde daarin zeker een rol. Maar dat is niet voldoende als verklaring. Waarom heeft het parket niet geëscaleerd naar het Comité P toen uit dat filmpje bleek dat er meer aan de hand was? Nu hebben we dagenlang energie verspild aan vragen over het geheugen van de minister, maar niet over wat essentieel is: het functioneren van de politie, en op welke manier we kunnen vermijden dat dit opnieuw gebeurt?

Het vertrouwen in Jan is niet onderbroken bij de N-VA Peter De Roover

“Hoe heeft het kabinet van Jambon gefunctioneerd? Dat antwoord is er”, volgens De Roover. “Zij hebben niet gedaan wat ze niet konden doen, ze hebben wel gedaan wat ze konden doen.” De kritiek aan het adres van Jambon kan De Roover niet loszien van de huidige pogingen om een Vivaldi-regering te vormen. “Jan Jambon is niet politiek verantwoordelijk omdat er geen fouten zijn gebeurd. Het vertrouwen in Jan is niet onderbroken bij de N-VA", besloot de N-VA-Kamerfractieleider.

Lees ook:

- ANALYSE Faroek. Deze vragen over dood Jozef Chovanec blijven na persconferentie Jambon nog steeds onbeantwoord (+)

- Jambon verdedigt zijn aanpak in zaak-Chovanec: “Ik wist niet alles. Hoe kon ik dan ingrijpen?” (+)