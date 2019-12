Peter De Roover (N-VA): “Ik begrijp Open VLD niet. Paars-groen is onaanvaardbaar in Vlaanderen” KVE

08 december 2019

06u53

Bron: De Zondag 0 De vewachting is dat Paul Magnette (PS) blijft opteren voor een paars-groene regering zonder N-VA. Maar Peter De Roover stelt in De Zondag dat het paars-groene recept “inbuvable” is in Vlaanderen en dat hij de houding van Open VLD niet begrijpt.

“Ik denk niet dat de gemiddelde Vlaming veel voelt voor paars-groen”, zegt De Roover. “Paars-Groen is onaanvaardbaar in Vlaanderen. Dat zou zelfs kiezersbedrog zijn”.

De N-VA-fractieleider verklaart dat zijn partij graag beleid wil voeren, maar dat hij niet inziet hoe dat kan met de nota van Magnette. Bovendien begrijpt hij de houding van Open VLD niet. “Die partij drijft helemaal af van haar ideologie. Ik zie in de nota geen enkel recept dat de problemen van dit land aanpakt, met name de werkzaamheidsgraad, het begrotingstekort en de onzinnige staatsstructuren.”

Gisteravond voerde N-VA-voorzitter Bart De Wever overleg in Antwerpen met federaal informateur Paul Magnette (PS). Waren ook aanwezig van N-VA: Lorin Parys en Theo Francken. Het gesprek zou anderhalf uur geduurd hebben. Over de inhoud van het gesprek is niets bekendgemaakt, maar naar alle waarschijnlijkheid ging het om niet meer dan een beleefdheidsbezoekje.

BEKIJK OOK. Bart De Wever spreekt met informateur Paul Magnette

BEKIJK OOK. Open Vld pareert kritiek: “We bepalen zelf wel wat goed is”

BEKIJK OOK. Bart De Wever opent skikampioenschap in Antwerpen