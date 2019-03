Peter De Roover: “Als Michel grondwetsherziening blokkeert, komt dat in de buurt van een staatsgreep” Isolde Van Den Eynde

15 maart 2019

19u41

Bron: eigen berichtgeving 5 N-VA-fractieleider Peter De Roover heeft “voldoende aanwijzingen dat premier Michel een akkoord van het parlement om enkele grondwetsartikelen te herzien, vanuit de regering zou blokkeren.” Hij waarschuwt: “Als dat gebeurt, komt dat in de buurt van een staatsgreep."

Om een grondwetswijziging door te voeren in de volgende legislatuur, moet nog voor de verkiezingen de grondwet voor herziening verklaard worden. Daarvoor is een akkoord nodig van De Kamer, de Senaat én de regering. Maar de neuzen van de partijen staan daarover lang niet in dezelfde richting.

“Er zijn aanwijzingen dat de premier een akkoord uit de Kamer én de Senaat, zou blokkeren vanuit de regering. In mijn ogen komt dat toch stilaan in de buurt van een staatsgreep. Hoe ver kan een machteloze ontslagnemende regering gaan?”

Kamervoorzitter Siegfried Bracke, die gisteren samen zat met de premier, acht het dan ook weinig waarschijnlijk dat er de volgende legislatuur een grondwetswijziging komt. Dat zegt hij in een persbericht. “Maar het komt vanzelfsprekend de Commissie Grondwet én de plenaire vergadering van de Kamer toe daarover finaal te beslissen”.



Die commissie buigt zich dinsdag een eerste keer over wat er mogelijk is. Peter De Roover ziet toch een waterkansje tot een akkoord om enkele grondwetsartikelen te wijzigen. Maar de regering zou dat wel eens kunnen blokkeren, zegt hij. “Er zijn aanwijzingen dat de premier een akkoord uit de Kamer én de Senaat, zou blokkeren vanuit de regering. In mijn ogen komt dat toch stilaan in de buurt van een staatsgreep. Hoe ver kan een machteloze ontslagnemende regering gaan? Met welke autoriteit blokkeert de premier dat dan? Dat is toch het instituut écht negeren?" Bij de premier was voorlopig niemand beschikbaar voor commentaar.