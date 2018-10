Pestproces tegen college in Halle moet overgedaan worden wegens mogelijke partijdigheid kg

08 oktober 2018

10u59

Bron: Belga 0 De Brusselse correctionele rechtbank heeft vandaag nog geen vonnis geveld in het proces dat de ouders van een gepest meisje hadden aangespannen tegen het Heilig Hartcollege in Halle . De rechter die het dossier behandeld heeft, heeft vastgesteld dat er een schijn van partijdigheid dreigt te bestaan en heeft geoordeeld dat het dossier dus door een andere rechter moet behandeld worden. Het proces wordt nu overgedaan op dinsdag 16 oktober.

De pesterijen zouden begonnen zijn toen het meisje, Y. V., in het vijfde leerjaar zat in het Heilig Hartcollege. Zo zouden gesprekken tussen medeleerlingen stilgevallen zijn toen zij erbij kwam, en zou het meisje geïntimideerd zij toen zijn een taak afmaakte en haar klasgenoten niet. Het meisje veranderde van richting maar ook daar zouden het gepest niet gestopt zijn, zodat ze uiteindelijk op doktersvoorschrift thuisbleef en enkel haar stage afwerkte. Intussen is ze van school veranderd.

" S oap"

Volgens de ouders werd de directie van het Heilig Hartcollege van in het begin ingelicht over de pesterijen maar heeft ze die klachten nooit ernstig genomen. Het meisje zou enkel op weerbaarheidscursus gestuurd zijn terwijl de pestende leerlingen niet of nauwelijks werden aangepakt. Ook is er sprake van interne mails waarin personeelsleden van de school de situatie omschreven als "de soap Y. wordt de horror Y."



De ouders hebben daarom het Heilig Hartcollege gedagvaard en eisen een schadevergoeding van 3.000 euro. Het parket Halle-Vilvoorde vroeg de vrijspraak omdat er in hoofde van de school geen sprake was van belaging. Het college zelf voerde aan dat er weinig bewijs was voor de beweerde pesterijen en dat er wel degelijk was opgetreden tegen de pesterijen.