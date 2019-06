Pesticiden vanaf vandaag verboden in Waalse openbare ruimtes

01 juni 2019

In Wallonië is het vanaf vandaag verboden om nog langer pesticiden te gebruiken in openbare plaatsen. In totaal hebben 140 van de 262 Waalse gemeenten al de overstap gemaakt naar alternatieve onderhoudsmethodes.