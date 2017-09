Pester die 13-jarige in kanaal gooide krijgt autonome probatiestraf KAV/SPS

09u50

Bron: eigen berichtgeving, belga 0 rv De Antwerpse strafrechter heeft Yannick G. (20) uit Mechelen veroordeeld tot een autonome probatiestraf van twee jaar en een boete van 800 euro met uitstel. Hij was betrokken bij het pestfilmpje dat in juni werd opgenomen in Emblem, bij Ranst. Op de beelden was te zien hoe een 13-jarige jongen de keel werd dichtgeknepen tot hij het bewustzijn verloor. Hij werd ook in het Netekanaal gegooid.

Een school in Lier had op 16 juni de politie ingelicht over een pestfilmpje dat op sociale media circuleerde. Yannick G. en twee jongens van 15 en 16 uit Sint-Katelijne-Waver en Putte werden als verdachten geïdentificeerd. Ze waren het slachtoffer twee dagen voordien tegengekomen op de bus en begonnen te praten over de 'flauwval challenge'. De oudere jongens vroegen aan het slachtoffer of hij dat niet wilde proberen.



Bij de eerste poging ademde de 13-jarige dertig keer snel in en uit, maar viel hij niet flauw. Bij de tweede poging, die gefilmd werd, had één van de oudere jongens zijn keel dichtgeknepen, terwijl hij in bedwang werd gehouden. Het slachtoffer verloor enkele seconden het bewustzijn. Toen hij weer bijkwam, stond hij wankel op zijn benen. Op de beelden was te zien hoe hij met tranen in de ogen probeerde weg te vluchten, maar dan door één van de jongens werd geslagen. De beelden toonden tenslotte ook nog hoe zijn schoenen werden uitgedaan en hij in het kanaal werd geduwd.



De twee minderjarigen werden na de feiten in een gesloten instelling geplaatst door de jeugdrechter in Mechelen en staan nu nog altijd onder zijn toezicht. Yannick G. moest voor de rechter verschijnen voor onmenselijke behandeling en slagen aan een minderjarige.