Persoonlijke en medische informatie van 160.000 Belgische klanten van Allianz Partners gestolen AW

27 december 2019

15u19

Bron: Belga 4 Op een in augustus in Nederland gestolen back-up stonden ook gegevens van 160.000 Belgische klanten van reisverzekeraar Allianz Partners die een schadegeval of panne hadden doorgegeven. Dat is gebleken na een doorgedreven analyse die enkele maanden heeft geduurd, zo meldt het bedrijf.

In september raakte al bekend dat de gegevens van minstens 260.000 Nederlandse klanten waren gestolen. De gegevens stonden op een fysieke back-up in een kluis op een beveiligde locatie. In oktober bleek dan dat het om veel meer Nederlandse klanten ging: maar liefst 2,3 miljoen mensen waren getroffen.

Gevoelige informatie

Nu blijkt dus dat er ook gegevens van Belgische klanten gestolen zijn. Het gaat om mensen die via hun autodealer een autoverzekering met pechbijstand bij Allianz Global Assistance hebben afgesloten en in de afgelopen vijf jaar een beroep hebben gedaan op die service. Het gaat soms om gevoelige medische informatie, maar ook om adressen en bankgegevens. De verzekeraar heeft het incident gemeld bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.



De maatschappij zegt alle betrokken klanten individueel op de hoogte te zullen brengen. Allianz Partners raadt klanten aan om waakzaam te zijn voor verdachte berichten of vreemde boodschappen in naam van de firma. Klanten kunnen voor meer informatie op de website van het bedrijf terecht, of via het gratis telefoonnummer 0800/29775, of via het e-mailadres contact.be@allianz.be.