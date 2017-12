Persoon overleeft aanrijding door trein in Brussel-Centraal rvl

In het Brusselse centraal station is deze namiddag een persoon aangereden door een trein. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk. Volgens infrastructuurbeheerder Infrabel zorgt het accident in ieder geval voor grote problemen op het spoor.

"Het is nog niet duidelijk of die persoon op de sporen is gevallen of gesprongen. De persoon heeft de klap wel overleefd," zegt Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel.

"De trein was op weg naar Aalst. Door het incident is een spoor niet meer vrij. De hinder valt dus al bij al wel mee", besluit de woordvoerder.