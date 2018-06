Persoon overleden na val van Boekentoren in Gent JEW

13u56

Deze middag is een persoon om het leven gekomen na een val van de Boekentoren in Gent. Het parket is nu een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden. Voorlopig is het dan ook onduidelijk of het gaat om een ongeval of om een wanhoopsdaad. Op dit moment zijn er werkzaamheden aan de bekende boekentoren aan de gang.