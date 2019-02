Persoon in shock afgevoerd na schietpartij op straat in Sint-Gillis Hans Renier Stephanie Romans kg

07 februari 2019

17u44

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 1 De Brusselse politie voert een onderzoek naar een schietincident. Dat vond donderdag om 17 uur plaats in de Fontainasstraat in Sint-Gillis. Niemand raakte gewond, één persoon werd wel in shock afgevoerd.

“Over de omstandigheden van het incident is nog niet veel bekend”, zegt een woordvoerster van de politiezone Zuid. “Er vielen geen gewonden door de kogels. Althans, we hebben er nog geen aangetroffen. Misschien vinden we later nog gewonden die zijn gevlucht. We weten nog niet precies wat de aanleiding was.” Een getuige moest mee met de ambulance. “Door de schok. Niet door verwondingen van kogels”, aldus de politie.

“Plots een schot”

Een buurvrouw hoorde drie schoten vanuit haar appartement. “Er kwam een grijze auto de straat ingereden. Daarin zaten vier mannen met kappen. Erachter reed een zwarte Mini Cooper, met vier inzittenden. De auto’s stopten, de mannen stapten uit en begonnen naar elkaar te roepen. Na die ruzie reed de Mini Cooper weg. De mannen uit de grijze auto renden te voet weg." Een vrouw andere vrouw kwam verderop iemand met een bloedneus tegen. Het is niet duidelijk of het om een van de betrokkenen gaat.

“Ik denk dat het eerder een waarschuwing was”, zegt de buurtbewoonster. “Als ze iemand hadden willen doden, hadden ze makkelijk raak kunnen schieten vanuit de auto.”

Niemand opgepakt

Het Brussels parket laat weten dat het om meerdere verdachten zou gaan, maar er is nog niemand opgepakt. Er werd één kogelhuls teruggevonden op straat, al is het niet duidelijk hoeveel schoten er effectief gelost zijn. Momenteel worden verschillende getuigen gehoord. Het onderzoek loopt.