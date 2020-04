Persoon in coma na gevaarlijke alcohol-internetchallenge mvdb Bron: Sud Presse

29 april 2020

11u58 0 Een gevaarlijke facebookchallenge is voor een persoon uit de buurt van Charleroi helemaal fout gelopen. Wie de uitdaging aangaat moet vier glazen alcohol in één teug opdrinken. Het individu is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en verkeert momenteel in coma, melden de kranten van Sud Presse.

Over de identiteit en het geslacht van de patiënt is niets bekend. Hij of zij gaf gehoor aan de uitdaging om vier glazen - al dan niet shotglazen -, alcoholische drank ad fundum naar binnen te werken. Wie dat doet, mag op zijn beurt iemand anders nomineren die binnen de 24 uur hetzelfde moet doen. Sud Info schrijft dat de betrokkene 1,5 liter sterkedrank naar binnen werkte. Om zoiets te bewerkstelligen moeten erg grote glazen zijn gebruikt waarin 3,75 cl past. De persoon dronk een niet nader genoemde likeur met een alcoholgraad van 30° en belandde hierna in kritieke toestand.

De persoon ligt momenteel nog steeds in coma in het Marie Curie-ziekenhuis. Een ziekenhuiswoordvoerder beklemtoont dat zulke praktijken levensgevaarlijk zijn. Ook neemt de patiënt met een alcoholvergiftiging een bed op de intensieve zorgen in, terwijl de coronapandemie nog lang niet over is. Spoedartsen - en verplegers over het hele land draaien al wekenlang uiterst lange dagen om de Covid19-patiënten in leven te houden. Als zij daarbovenop ook vermijdbare gevallen als alcoholvergiftiging moeten behandelen, is het einde ver zoek.

Op Facebook moesten we niet lang zoeken naar mensen die gehoor gaven aan de onrustwekkende challenge. Zo postte een twintiger uit het Henegouwse Châtelet maandagnamiddag een facebookvideo waarin hij twee shotglazen Eristoff-vodka en twee glazen Pisang Ambon gemengd met sinaasappelsap ad fundum opzuipt.

