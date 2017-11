Persoon gewond in metrostation Brussel-Centraal KV

23u45

Bron: Belga 1 Baert Marc metrostation Brussel-Centraal In het metrostation Brussel-Centraal is vanavond een persoon ernstig gewond geraakt. Dat meldt de federale politie. Het incident vond plaats op de perrons van het metrostation, maar de juiste omstandigheden zijn nog niet duidelijk.

Volgens de politie was enkel het slachtoffer bij de feiten betrokken. Verder onderzoek, onder meer door analyse van de camerabeelden, zal duidelijk moeten maken wat er precies gebeurd is. Het slachtoffer is intussen overgebracht naar het ziekenhuis.