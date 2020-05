Persoon gedood, dader verschanst zich en vuurt vanuit woning op politie mvdb Bron: Sudpresse - Vers l' Avenir

04 mei 2020

11u16 24 Henegouwen Een man in Beauwelz (Henegouwen) heeft zich afgelopen nacht verschanst in zijn woning nadat hij een persoon om het leven had gebracht. Dat schrijven SudPresse en l’Avenir en het bericht is bevestigd door de hulpdiensten. De man zou op de politie geschoten hebben.

Volgens de eerste vaststellingen bracht de man een persoon om het leven, waarna hij zich verschanste in zijn woning in de Rue Pilarde. De man weigerde gehoor te geven aan de oproep van de ordediensten om zich over te geven.



Rond 6 uur vanochtend ging de speciale eenheid van de federale politie over tot een interventie. De verdachte zou hierbij schoten gelost hebben. De man, die bij de interventie gewond zou zijn geraakt, werd nadien met een ziekenwagen afgevoerd. Volgens SudPresse ligt een afrekening aan de basis van de feiten.

Het landelijke Beauwelz ligt vlak bij de Franse grens en is een deelgemeente van Momignies. Het dorp ligt op zo’n vijftien kilometer ten zuidwesten van Chimay.