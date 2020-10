Persoon duwt defect voertuig naar pechstrook en wordt dodelijk aangereden mvdb

11 oktober 2020

00u18

Bron: Belga 0 Een persoon is om het leven gekomen bij een vreemd ongeval op de E42 ter hoogte van het viaduct van Huccorgne (provincie Luik).

De twee inzittenden duwden hun defect voertuig met Roemeens kenteken richting de pechstrook. Een achterliggende automobilist merkte hen te laat op en reed hen aan. Een van de twee mensen was op slag dood, de andere persoon is gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Deze verkeerde volgens de brandweer van Hoei in shock.

Bij het ongeval was nog een derde voertuig betrokken. Het ongeval gebeurde kort na 18.00 uur in de richting van Namen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)