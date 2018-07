Persoon blaast zichzelf op aan voetbalveld in Verviers mvdb

31 juli 2018

10u55

Bron: Belga 0 Een persoon heeft zich vanochtend zelf opgeblazen op een voetbalveld in Stembert, een deelgemeente van de Luikste stad Verviers.

"Een getuige heeft de politie gebeld en verklaarde dat hij iemand had gezien die zich naar het midden van het terrein begaf en zichzelf opblies", aldus de dienstdoende magistraat bij het parket van Verviers.

De omgeving is afgezet om de hulpdiensten in alle veiligheid hun werk te laten doen. Onderzoek moet uitwijzen wat de motieven en de identiteit van het slachtoffer zijn, besloot het parket. Het parket geeft pas in de vooravond meer informatie vrij.