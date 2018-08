Persoon aangereden door trein in Merelbeke

Jeffrey Dujardin

02 augustus 2018

11u58

Bron: eigen berichtgeving

2

In de Fratersstraat in Merelbeke is deze ochtend rond 11 uur een persoon aangereden door een trein. "De trein was onderweg naar Brussel", zegt Frédéric Petit, woordvoerder bij Infrabel. "Vermoedelijk gaat het over een wanhoopsdaad.