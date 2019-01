Persoon aangereden door trein aan station Sint-Niklaas: drie van de zes sporen weer vrij HA

14 januari 2019

23u02

Bron: Belga 0 Er is opnieuw treinverkeer mogelijk tussen Antwerpen-Berchem en Lokeren en tussen Sint-Niklaas en Temse na het persoonsongeval eerder op de avond. Drie van de zes sporen zijn weer beschikbaar, zegt spoornetbeheerder Infrabel.

Een goederentrein die op weg was naar Antwerpen reed omstreeks 20.30 uur een persoon aan bij het station van Sint-Niklaas. Het treinverkeer tussen Antwerpen-Berchem en Sint-Niklaas raakte daardoor onderbroken. Intussen is de spoorhinder grotendeels achter de rug.

“Sinds 22.15 uur is er opnieuw treinverkeer mogelijk tussen Antwerpen-Berchem en Lokeren en tussen Sint-Niklaas en Temse. In het station beschikken we momenteel over drie van de zes sporen en dat is voldoende om het treinverkeer te kunnen organiseren”, zegt Baeken. “Er zullen wel nog gevolgvertragingen zijn tot het einde van treindienst.”

De NMBS legde na de aanrijding vervangbussen in tussen Antwerpen-Berchem en Lokeren en tussen Sint-Niklaas en Temse. In de mate van het mogelijke werden ook treinen omgeleid via Mechelen en Dendermonde. Over de toestand van de aangereden persoon is nog geen duidelijkheid. Het is evenmin bekend of het gaat om een ongeval of wanhoopsdaad.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.