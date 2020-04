Personen met handicap voelen zich dubbel vergeten IB

06 april 2020

05u25

Bron: Belga 4 Personen met een handicap vrezen geen prioriteit te zijn bij eventuele triage in ziekenhuizen. Hun instellingen zijn bovendien niet voorzien op corona. Dat schrijft De Standaard.

De vzw Grip, die ijvert voor gelijke rechten van personen met een handicap, is verontrust door de ethische richtlijnen in geval van een overrompeling van de ziekenhuizen. Ze vrezen dat door de bijzondere omstandigheden bij de verzorging van personen met een handicap, de voorkeur zal gaan naar het redden van het leven van anderen. Ze vragen van minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) een signaal dat in de aanpak van de coronacrisis niemand zal achterblijven.

Bovendien maken ouders van een kind met een handicap in een instelling zich zorgen over de gevolgen van de quarantainemaatregelen voor hun kind. In meerdere voorzieningen zijn de voorbije dagen besmettingen vastgesteld.