Personeelstekort leidt tot meer onverwachte overlijdens in ziekenhuizen

04 december 2019

11u43

Bron: Belga 34 Belgische ziekenhuizen die kampen met een personeelstekort zien meer patiënten onverwacht sterven. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Antwerpen. De UA pleit voor een betere personeelsbezetting om de kwaliteit van zorg te verzekeren.

Voor het onderzoek bestudeerden de wetenschappers de administratieve gegevens en data uit de medische dossiers van in totaal 34.267 patiënten in zeven Belgische ziekenhuizen: vier Vlaamse, één Waals en twee Brusselse.

Personeelstekort

Uit die gegevens blijkt dat ongeveer 3 op de 1.000 patiënten “onverwacht” sterven in onze ziekenhuizen. Dat houdt in dat een patiënt plots overlijdt tijdens een actieve behandeling, zonder dat een zorgplan voor het levenseinde werd opgestart.



“We weten uit voorgaand onderzoek dat een deel van deze onverwachte overlijdens vermijdbaar zijn, een situatie die steeds schrijnend is voor de familie én zorgverleners”, zegt onderzoeker Filip Haegdorens van de UAntwerpen. “Als zorgsector moeten we alles in het werk stellen om deze vermijdbare sterfte te voorkomen.”

De studie concludeert bovendien dat bij 89 procent van alle afdelingen het aantal verpleegkundigen per hospitalisatiedienst te laag was om kwalitatief goede zorg te kunnen verzekeren.

Opleidingsniveau

Ook het opleidingsniveau van verpleegkundigen blijkt soms een bepalende factor. “Verpleegkundigen in België hebben twee verschillende opleidingsniveaus: het hoger beroepsonderwijs en de professionele bachelor”, zegt Haegdorens. “Internationaal pleit men al langer voor meer hoogopgeleide verpleegkundigen aan het bed van de patiënt in de ziekenhuizen, want daardoor verbetert de kwaliteit van zorg.”

In België heeft zowat 59 procent van de ziekenhuisverpleegkundigen een bachelordiploma, in de Verenigde Staten mikt men bijvoorbeeld op 80 procent tegen 2020.

“De situatie is echter complex en vraagt dus ook om een doordachte oplossing”, aldus nog Haegdorens. “We vonden in ons onderzoek dat sommige diensten baat hadden bij meer verpleegkundigen ongeacht het opleidingsniveau, en dat andere diensten nood hadden aan meer hoogopgeleide verpleegkundigen.”